Keira Knightley não quer que sua filha veja filmes de princesa da Disney

Keira Knightley

Keira Knightley participou do programa de Ellen DeGeneres e falou sobre a filha Edie veja alguns filmes de princesas da Disney.

A atriz não quer que ela cresça pensando que precisa ser resgatada por um homem. No topo da lista, está Cinderela. “Ela espera que um cara rico a resgate. Não. Resgate você mesma – obviamente”, afirmou.

A Pequena Sereia também não é permitido. “As músicas são ótimas, mas não abra mão de sua voz para um homem!”, completou.

Já Procurando Dory, Frozen e Moana estão liberados. “Esses são ótimos”, disse.

