Kaysar se veste de Homem-Aranha e visita crianças em hospital

Kaysar, vice-campeão do Big Brother Brasil 18, se vestiu de Homem-Aranha e visitou crianças em um hospital em Curitiba, no Paraná.

“Pessoal, daqui a pouco estarei em um local muito especial. Eu preciso muito que vocês me mandem energia positiva”, contou no Instagram, fazendo suspense.

Mais tarde, apareceu caracterizado e revelou o local da visita. “Estou no hospital evangélico de Curitiba para visitar crianças, uma vontade que já tenho há algum tempo. Vou deixá-las mais feliz”, afirmou o sírio.

Fonte: Vírgula UOL