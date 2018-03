Katy Perry vai participar de reality show de Gretchen

Mas olha essa!

Já saiu há um tempo de que a Gretchen vai ter o seu próprio reality show. E vai ter convidada ilustre dando as carinhas pelo programa! Em entrevista para o Uol, a rainha da internet contou que Katy Perry fará uma participação especial em um dos episódios.

A participação da cantora estadunidense será por meio de vídeo, de acordo com informações divulgadas pelo UOL. O reality show vai mostrar a conversa que Gretchen e Katy Perry tiveram à respeito da participação da brasileira no show que a artista fará no país daqui a pouco mais de duas semanas. Mas Gretchen não revelou se a participação dela no show também será exibida em seu novo programa.

O reality show “Os Gretchens” estreia dia 22 de abril, no Multishow.



Fonte: Vírgula UOL