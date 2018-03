Katy Perry tira BV de participante de American Idol!

Imagina poder dizer que o seu primeiro beijo foi com ninguém mais ninguém menos do que Katy Perry!

Benjamin Glaze, um cara de 19 anos, pode fazer essa afirmação!!

No episódio do último domingo de American Idol, reality show que tem a cantora como jurada, o participante Benjamin Glaze contou que nunca tinha beijado, já que “nunca tinha estado em um relacionamento e você não pode beijar uma garota sem namorar”. A reação da dona Kátia? Chamou o garoto por perto e quando ele foi dar um beijo na bochecha da cantora… Ela se virou e deu um selinho nele! Ele ficou tão surpreso que até caiu no chão. Dá uma olhada:

O garoto cantou “Levels”, de Nick Jonas, e acabou não sendo selecionado. Mas pelo menos ele perdeu o BV com a Katy Perry, né?

As letras mais doidonas da Katy Perry

1 de 10

Katy Perry

Que é isso de cavalo negro e tempestade perfeita, gata?

Créditos: Montagem/Rafael Araújo

Katy Perry

Que bad forte essa de se sentir como uma sacola de plástico voadora. Força, miga.

Créditos: Montagem/Rafael Araújo

Katy Perry

Barbies na churrasqueira?!?

Créditos: Montagem/Rafael Araújo

Katy Perry

Gente, que pira

Créditos: Montagem/Rafael Araújo

Katy Perry

o.O

Créditos: Montagem/Rafael Araújo

Katy Perry

Stalker doidona total

Créditos: Montagem/Rafael Araújo

Katy Perry

O que precisa tomar pra sentir estar flutuando como uma borboleta?

Créditos: Montagem/Rafael Araújo

Katy Perry

De outro mundo, literalmente

Créditos: Montagem/Rafael Araújo

Katy Perry

Enquanto você é atirado pelo céu… Hm, ok?

Créditos: Montagem/Rafael Araújo

Katy Perry

Jeffrey Dahmer foi um serial killer americano que praticava atos de canibalismo. Meio pesada essa comparação aí, hein!

Créditos: Montagem/Rafael Araújo

Fonte: Vírgula UOL