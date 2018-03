Katy Perry leva filha e irmã de Marielle Franco ao palco em show no Rio

(Foto: reprodução/ Instagram)

Após convidar Gretchen para dançar no show de São Paulo no sábado, Katy Perry mudou o tom da apresentação no Rio de Janeiro neste domingo, 18, na Praça da Apoteose. Em um ato de protesto, a cantora norte-americana homenageou a vereadora Marielle Franco, assassinada na cidade carioca nesta noite de quarta, 14.

Durante a música Unconditionally, uma foto da ativista foi exibida no telão. Katy ainda convidou a irmã de Marielle, Anielle Franco, e sua filha, Luyara Franco para subir ao palco.“Não importa de onde você vem, se é das favelas ou das partes ricas da cidade, não importa quem você é, quem você ama ou a cor da sua pele. Esta música é para você, sobre amor incondicional” disse a cantora.

Ao fim da canção, as três juntas e milhares de fãs fizeram um minuto de silêncio para Marielle em um momento emocionante. “Só queremos dizer que nós, da minha turnê, estamos ao seu lado, olhamos por vocês, e amamos vocês”, falou Katy Perry . Em seguida o público puxou um coro de “Justiça”.

Confira um trecho:

