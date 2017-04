Katy Perry, Lana Del Rey, Sylvester Stallone e outros famosos curtem o Coachella

[leiamias]

Neste fim de semana rolou o mega festival Coachella, na Califórnia, EUA, e além dos grandes nomes da música que tocaram no evento (Lady Gaga, Kendrick Lamar, Lorde e outros), vários famosos deram a pinta por lá, seja para ver um showzinho ou ser visto de rolê.

Como sabemos o Coachella é um local bem frequentado por celebridades. Por exemplo: o ator Leonardo DiCaprio vai quase todo ano ao festival. Taylor Swift é outra que tem frequentado ultimamente. Até Brad Pitt já foi visto em anos passados.

Nesta edição quem apareceu e roubou a cena foi Selena Gomez com namorado The Weeknd, a cantora Halsey, a modelo e atriz brasileira Thayla Ayala, e claro, as amigas Katy Perry e Lana Del Rey, que foram juntas ao fest. Outra celebridade que foi vista foi o ator Sylvester Stallone, que junto de suas duas filhas curtiu o show do Dillon Francis de cima do palco.

Dê uma conferida nesses famosos que ‘coachelaram’ muito no fim de semana:

Fonte: Vírgula UOL