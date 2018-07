Katy Perry é a cantora que mais lucrou em 2018

Katy Perry

Leia maisAnitta: rádios se preparam para tocar ‘Medicina’Família real divulga foto extra do batismo de príncipe Louis

Katy Perry segue no topo e é a cantora que mais lucrou em 2018, segundo a revista Forbes. Na 19ª posição geral de celebridades mais bem pagas, a cantora foi a que mais lucrou entre as divas do pop, arrecadando US$ 83 milhões.

Vale lembrar que o dinheiro vem, principalmente das vendas de Witness e da sua turnê, sua participação como jurada do American Idol, publicidade, etc.

No segundo lugar, está Taylor Swift (US$ 80 milhões), seguida por Beyoncé (US$ 60 milhões). Pink aparece logo depois, com US$ 52 milhões. Também figura na lista Lady Gaga(US$ 50 milhões), Jennifer Lopez (US$ 47 milhões) e Rihanna (US$ 37, 5 milhões).

Fonte: Vírgula UOL