Katy Perry ataca novamente! Cantora paquera candidato do American Idol e o final é maravilhoso

Reprodução Trevor e Katy Perry

Katy Perry está impossível como jurada do American Idol. Depois de tirar o BV de um candidato, a cantora achou uma boa paquerar na cara dura Trevor Holmes, de 27 anos.

Trevos trabalha como pedreiro para ajudar a mãe que está doente. No tempo livre, canta. Katy ficou encantada! “Você é gostoso. Apenas homens quentes se chamam Trevor. Trevor…ele é gostoso, trabalha na construção e ama sua mãe”, brincou a estrela.

Trevor até revelou que Katy Perry sempre foi seu crush. O problema é que o rapaz tinha namorada e ela estava na audição. Veja no vídeo como essa história termina:

Katy Perry da zoeira

Katy aprendeu a usar o português da melhor maneira possível

Créditos: Reprodução/Twitter

MELHOR. USO. DO. PORTUGUÊS. EVER.

Créditos: Reprodução/Instagram

Beesha pague meu dinhêro!

Créditos: Reprodução/Twitter

Ela já deu uma zoadinha até na Khloè Kardashian, que resolveu botar veludo no carro inteiro dela

“Assim, só pra garantir, tó aqui esse rolo de tirar bolinha, gata”

Créditos: Reprodução/Twitter

E quando alguém falou pra ela no Twitter que conseguia ver até os ovários dela nessa foto…

Créditos: Reprodução/Twitter

… ela respondeu com um gif de um ovário QUE BRILHA.

Toma essa, sociedade.

Créditos: Reprodução/Twitter

Outro falou que parecia que ela tava usando uma fralda

Mas Katy preferiu manter o ~mistério~

Créditos: Reprodução/Twitter

Katy Perry no Brasil, melhor Katy Perry

“Vou levar um barril”

Créditos: Reprodução/Twitter

Quem nunca?

Créditos: Reprodução/Twitter

Ah é, sou lixo, kiridinho?

Então quero ver você me tirar daqui! VRÁÁÁÁÁ

Créditos: Reprodução/Twitter

Gente como a gente

Quem não surtaria com Blue Ivy? <3

Créditos: Reprodução/Twitter

Mas o melhor de tudo é que ela sabe zoar ela mesma

Créditos: Reprodução/Twitter

Na verdade foram 54

Quem contou agora foi EU

Créditos: Reprodução/Twitter

Sobre luvinhas cheirosas…

Créditos: Reprodução/Twitter

#MortaLindaaaaa

Créditos: Reprodução/Twitter

Katy revelando o verdadeiro segredo do café peruano

Créditos: Reprodução/Twitter

O equivalente do feijãozinho no dente pós-almoço

Créditos: Reprodução/Twitter

Quebrando a internet bem antes da Kim Kardashian

Tsá?!

Créditos: Reprodução/Twitter

Você acha que conhece as pessoas…

Mas a Katy Perry na verdade se chama Katya Petrochkavina e usa uma máscara todos os dias

Créditos: Reprodução/Twitter

Gata, você tá malhando?

Créditos: Reprodução/Twitter

Katy Perry da zoeira

Créditos: Reprodução/Twitter

Oi

Porque precisávamos terminar essa galeria com a Katy Perry fantasiada de Cheetos no meio de uma gororoba vermelha indefinida. Obrigada, de nada.

Créditos: Reprodução/Twitter

