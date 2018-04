Kate Middleton usa vestido igual ao do filme ‘Bebê de Rosemary’

Se existem olhos que tudo veem são os da internet. Não deixam passar nada, reparam mesmo e não perdoam quando o intuito é ‘zoar’.

Nesta semana a duquesa Kate Middleton e o príncipe William tiveram o seu terceiro filho, de nome Louis Arthur Charles. Middleton fez uma rápida aparição pública com o recém-nascido para os fotógrafos, e adivinha no que a Internet reparou? Que o vestido que estava usando, vermelho e de gola branca de renda é idêntico ao da atriz Mia Farrow no filme O Bebê de Rosemary, de 1968. Confira:

Esse é o vestido usado por Middleton:

E esse é o de Mia Farrow em O Bebê de Rosemary. Semelhança assustadora, não?

Resumo: amamos a Internet!

Relembre looks de Kate Middleton nas gestações

Duquesa de Cambridge é mãe do fofo George e da pequena Charlotte, de 11 meses

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL