Kate Hudson está grávida pela terceira vez

Kate Hudson andava sumida das redes sociais, mas nesta sexta, 06, ela revelou o porquê: a atriz está grávida!

Em um vídeo no Instagram, ela revelou que está esperando uma menina. Kate também explicou que esse foi o primeiro trimestre mais complicado de todas as suas gravidezes (ela tem dois outros filhos), com muitos enjoos. A criança é fruto da sua relação com o músico Danny Fujikawa. Assista:

SURPRISE!!! If you’ve wondered why I’ve been so absent on my social channels it’s because I have never been more sick! It was the most sick first trimester of all my children. Boomerangs have made me nauseous, Superzoom is an easy way to have my head in the toilet, food instagrams make me queezy and thinking too much about insta stories made me even more exhausted than I already had been. If you’ve seen me out and about smiling and pretending like everything is amazing…I was lying! BUT! I have broken through on the other end of that and rediscovering the joys of insta/snap. We have been trying to keep this pregnancy under the radar for as long as possible but I’m a poppin now! And it’s too darn challenging to hide, and frankly hiding is more exhausting then just coming out with it! My kids, Danny, myself and the entire family are crazy excited! A little girl on the way

Fonte: Vírgula UOL