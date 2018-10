Kate Hudson compartilha a primeira foto de sua filha Rani Rose

Kate Hudson e Danny Fujikawa

Kate Hudson deu à luz sua filha com o namorado, Danny Fujikawa, no último dia 2. A pequena ganhou o nome de Rani, uma homenagem ao pai de Fujikawa.

E, no último final de semana, a atriz divulgou a primeira foto da pequena, a quem chamou de “pequeno botão de rosa”.

“Decidimos nomear nossa filha Rani (pronuncia-se Ronnie) depois de seu avô, Ron Fujikawa. Ron era o homem mais especial de que todos sentimos falta. Nomear ela depois dele é uma honra”, disse.

Rani

Kate Hudson já é mãe de outros dois filhos: Bingham Hawn Bellamy, da relação com Matthew Bellamy, e Ryder Robinson, fruto do namoro com Chris Robinson.

Tom Hanks e Colin

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Instagram

Reese Witherspoon e Ava Phillippe

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Instagram

Jay-Z e Blue Ivy

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Getty Images

Madonna e Lola Leon

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Instagram

Cindy Crowford e Kaia Gerber

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Reprodução

Kelly Key e Suzanna

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Instagram

Rumer Willis e Demi Moore

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Reprodução

Kim Kardashian e North West

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Reprodução/Twitter

Gisele Bündchen e Vivian Lake

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Instagram

Fernanda Rodrigues e Luisa

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Instagram

Isabeli Fontana e Lucas

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Instagram

Kaká e Luca

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Instagram

Lili Grace e Kate Moss

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Getty Images

Juliane Moore e Liv Helen

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Reprodução

Goldie Hawn e Kate Hudson

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Reprodução

Fiuk e Fabio Junior

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Reprodução

Lisa Bonet e Zoë Kravitz

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Getty Images

Tarcísio Meira e Tarcísio Filho

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Divulgação / TV Globo

Katie Holmes e Suri

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: The Grosby Group

Martin Sheen e o filho Charlie Sheen

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Getty Images

Regina Duarte e Gabriela

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Instagram

Luiza Valdetaro e Malu

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Instagram

Heather Locklear e Ava Sambora

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Reprodução

William Bonner e Vinicius

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Reprodução

Will e Jaden Smith

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Reprodução

Mamie, Grace e Louisa Gummer

Mamie, Grace e Louisa Gummer são filhas da…

Créditos: Divulgação

Meryl Streep

Meryl Streep

Créditos: Getty Images

Maya Thurman

Maya Thurman, filha da…

Créditos: Getty Images

Uma Thurman com 18 anos

Uma Thurman

Créditos: Getty Images

Scott Eastwood

Scott Eastwood, filho do…

Créditos: Divulgação/Town&Country

Clint Eastwood

Clint Eastwood

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL