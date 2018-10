Kasabian não deixa ninguém parado em 1º show solo em São Paulo

(Foto: Marta Ayora) Kasabian em São Paulo

Esse domingo, 30 de setembro, foi repleto de emoção em São Paulo. À noite, após a forte chuva que atacou a capital paulista no fim de tarde, um lado da cidade recebia o concerto tranquilo do tenor Andrea Bocelli, enquanto do outro, no Credicard Hall, a banda inglesa Kasabian fazia as pessoas pularem, cantarem e dançarem com o seu show energético.

Em sua primeira apresentação solo no país (as duas vindas anteriores foram dentro dos festivais Planeta Terra e Lollapalooza), o grupo liderado pelo vocalista Tom Meighan e o guitarrista Sergio Pizzorno tocou cerca de 18 músicas em aproximadamente uma hora e meia de show. Os hits Underdog, Club Foot e Fire estiveram no repertório, assim como várias músicas do recente álbum For Crying Out Loud, de 2017.

Em show do Kasabian, é proibido ficar parado. Esperamos que não demorem para voltar.

Confira como foi:

Kasabian em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

