Kanye West presenteia Kim Kardashian com ações equivalentes a R$ 662 mil reais

(Foto: divulgação)

Leia maisEmocionante! Esposa de Chris Cornell divulga vídeo de Natal com …Tuíte antigo de Pabllo Vittar criticando corpo de Alcione volta à …

Kanye West aproveitou o Natal para fazer um daqueles mimos ostentação para a esposa Kim Kardashian. Na data natalina, o rapper norte-americano presenteou a socialite com ações que somam a quantia de $ 200 mil dólares (equivalente a R$ 662 mil reais na cotação desta quarta, 27), informa a NME.

Primeiro, Kanye fez uma surpresa e deu à Kim uma singela caixa com meias da Adidas, um fone de ouvido da Apple, cartões de presentes da Netflix e Amazon, e um boneco do Mickey, da Disney. Ela até chamou o ato de ‘bem fofo’ em seu Instagram. Porém, o real presente veio na sequência: certificados milionários de ações dessas empresas.

Referente aos títulos da Disney, Kim ganhou 920 ações. Da Adidas foi um total de 995. Da Netflix, Apple e Amazon não foi divulgado, mas estimula-se que sejam em quantias semelhantes.

Kim publicou o mimo milionário no Instagram e escreveu “Best Husband Alert! (Alerta de melhor marido!)”. Ela tem razão.

Confira:

(Foto: reprodução/Instagram)

Loucuras milionárias dos famosos

1 de 12

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Celine Dion

Depois de fechar um contrato de US$ 100 milhões para um temporada de shows no Caesar’s Palace em 2010, Celine Dion comemorou construindo um parque aquático de luxo – completo! com toboágua, um circuito de rio lento e duas piscinas de tamanho olímpico – em sua mansão na Flórida

Créditos: Reprodução

Brad Pitt

O ex-marido de Angelina Jolie teria gasto 50 mil libras, cerca de R$ 206 mil, para construir um labirinto para os hamsters de seus filhos, que contam com gangorras, túneis e pequenas plataformas

Créditos: Reprodução

Bono

Bono esqueceu de trazer seu chapéu Trilby favorito para uma apresentação que faria na Italía com o cantor Luciano Pavarotti, em 2007. É claro que ele não se apresentaria sem ele, portanto, comprou uma passagem de primeira classe para o chapéu, de Londres para Bolonha. Na época, a passagem custou cerca de US$ 1,7 mil

Créditos: Reprodução

Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe queria ter um sono de qualidade e para isso decidiu gastar R$ 35 mil em um colchão para sua cama

Créditos: Reprodução

Donald Trump

O atual presidente dos Estados Unidos sempre foi um milionário bastante extravagante. Em seu jato particular, ele mandou banhar as fivelas dos cintos de segurança do avião a ouro. Ah, e o banheiro tem um chuveiro e uma pia banhada em ouro de 24 quilates. O avião custou US$ 100 milhões

Créditos: Reprodução

Kelly Osbourne

Em setembro de 2012, Kelly Osbourne decidu usar um esmalte feito de diamantes negros, que custou mais de R$ 500 mil, durante a 64ª edição do Emmy Awards

Créditos: Reprodução

Lady Gaga

Em 2010, um membro da equipe de Lady Gaga contou ao The Telegraph que a cantora estava sendo assombrada por um espiríto. Sem pensar duas vezes, a cantora gastou R$ 157 mil em um leitor de campo eletromagnético para detectar fantasmas e protegê-la enquanto ela estava na estrada em turnê. Essa não é a única história de Gaga, ela também teria gasto R$ 150 mil em 27 carpas japonesas para auxiliar em seu tratamento no quadril

Créditos: Reprodução

Mariah Carey

A cantora fez um seguro de R$ 2 bilhões para suas pernas. Mariah adora gastar dinheiro e também pagou R$ 1 milhão pelo piano que pertenceu a Marylin Monroe

Créditos: Reprodução

Mike Tyson

Pouco depois do declínio de sua carreira de boxe na década de 1990, Mike Tyson começou a viver uma vida de excessos, que incluiu a compra de uma mansão de 38 quartos e muitas jóias caras, carros exóticos e três tigres de bengala raro. Os tigres custaram mais de três mil reais cada, mas o que impressionava na época eram os gastos mensais com o animal: só com alimentação, eram mais de R$ 12 mil mensais com cada um. Em 2002, Tyson passou por um problema financeiro e teve que mandar seus animais para um refúgio no Colorado, nos Estados Unidos. Um outro fato curioso de Tyson com animais é que ele ofereceu mais de R$ 30 mil reais para um zoológico para lutar com um gorila

Créditos: Reprodução

Nicolas Cage

Nicolas Cage enfrentou uma guerra com Leonardo Di Caprio por um fóssil do crânio de um tiranossauro em um leilão em Beverly Hill, nos Estados Unidos. Nicolas Cage venceu a disputa e pagou US$ 276 mil (R$ 871 mil)

Créditos: Reprodução

Paris Hilton

A socialite R$ 651 mil para contruir uma réplica em miniatura da mansão onde vive nos Estados Unidos para os seus 13 cachorros

Créditos: Reprodução

Victoria Beckham

A ex-Spice Girl gastou R$ 66 mil para banhar seu iPhone a ouro

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Famosos

Os piores desastres de Photoshop do ano

Famosos

Os posts mais bombados do ano no Insta dos famosos

Famosos

Múltiplos talentos de Terry Crews

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL