Kanye West não abraça Kim Kardashian em foto e fãs especulam divórcio

Não é de hoje que se especula uma possível crise no casamento entre Kanye West e Kim Kardashian. Os dois são alvos de tais boatos desde o surto do rapper no final de 2016, quando este passou alguns dias internado em uma clínica de reabilitação.

Agora, uma simples foto publicada nas redes sociais voltou a colocar o assunto em pauta.

No clique, Kim, West e os dois filhos, North e Saint, aparecem juntos em uma típica pose “família” para celebrar a Páscoa. Um pequeno detalhe, porém, ligou o sinal de alerta: Kanye não encosta na esposa no registro.

A falta de interação entre o casal foi notada pelos fãs, que logo passaram a questionar Kardashian nos comentários da publicação. “O Kanye West nem encosta na esposa. Ela está ao lado dele, mas os braços dele estão para baixo”.

Segundo a imprensa internacional, Kanye tem fugido do contato social com seus amigos e entes queridos desde o problema psicológico do final do ano passado, que veio logo após o assalto sofrido por Kim em Paris. O caso seria o principal motivo de um suposto afastamento dos dois.

Fonte: Vírgula UOL