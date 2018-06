Kanye West iguala recorde dos Beatles e Eminem com o álbum “ye”

Kanye West

Kanye West chegou ao topo da parada Billboard 200 com o seu recém-lançado álbum “ye”.

Ele conseguiu o primeiro lugar pela oitava vez e, assim, se igualou aos Beatles e Eminem, os únicos artistas a alcançarem a marca de ter oito discos seguidos em primeiro lugar.

Kanye também empata com Eminem no segundo lugar da lista de artistas de hip-hop que alcaçaram o topo da Billboard 200 por mais vezes. O primeiro lugar é de Jay-Z, com 14.

Na história, os Beatles são quem tem mais álbuns em primeiro lugar, em todos os gêneros musicais, com 19 álbuns.

Fonte: Vírgula UOL