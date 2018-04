Kanye West diz que Donald Trump é um irmão para ele: “A multidão não vai me impedir de amá-lo”

Kanye West e Donald Trump

Kanye West usou seu Twitter para falar sobre sua amizade com o presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, que é uma figura bastante polêmica.

“Você não precisa concordar com Trump, mas a multidão não vai me impedir de amá-lo. Temos a mesma energia de dragão. Ele é meu irmão. Eu amo todo mundo. Não concordo com tudo que qualquer pessoa faz. É isso que nos torna indivíduos. E nós temos o direito de ter pensamentos independentes”, afirmou.

Kanye ainda completou: “Se o seu amigo pular de uma ponte, você não precisa fazer o mesmo. Eu sendo eu é uma luta para você poder ser você. Metade das pessoas na minha vida gosta de Trump e metade não gosta, mas eu não digo a alguém que apoia a Hillary Clinton para deixar de apoiá-la. Eu a amo também.”

Kim Kardashian, mulher de Kanye, parece não ter ficado muito feliz com a declaração do rapper no Twitter e resolveu pedir para ele se explicar. “Minha mulher acabou de me ligar e ela queria que eu esclarecesse o seguinte para todos: Eu não concordo com tudo o que Trump faz. Eu não concordo 100% com ninguém exceto eu mesmo”.

Fonte: Vírgula UOL