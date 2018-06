Kaia Gerber vai de cueca à premiação de moda

Kaia Gerber

Filha da lendária modelo Cindy Crawford, Kaia Gerber, de 16 anos, segue os passos da mãe e já se tornou uma das maiores apostas do momento no mundo da moda. Calvin Klein, Fendi e Versace estão entre as grifes para as quais ela já desfilou.

No CFDA Awards, na segunda (4), uma das principais premiações da moda, ela estreou no tapete vermelho Ao lado do estilista Alexander Wang com um look assinado por ele.

Cueca, camisetão com a barriga de fora, meia-calça e sapatos de salto transparente compuseram o look. Você usaria?

Fonte: Vírgula UOL