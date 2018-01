Justin Timberlake faz 37 anos: confira as transformações do Príncipe do Pop

(Foto: divulgação) Justin Timberlake

Nesta quarta, 31, Justin Timberlake completa 37 primaveras. O moço, que começou no showbusiness ainda quando criança no programa infantil Mickey Mouse Club, da Disney, se tornou o Príncipe do Pop. O auge veio com o sucesso da banda ‘N Sync, que arrastou milhares de fãs ensandecidas ao som de Bye Bye Bye. Depois, em carreira solo veio a consagração.

Em 2006, garantiu o posto com o álbum Future Sex/Love Sounds, que contém o hit SexyBack. Em 2013, vieram The 20/20 Experience e The 20/20 Experience 2 of 2, que juntos venderam mais de 7 milhões de cópias. Para 2018, o cantor prepara o tão esperado disco Man of Woods, a ser lançado em 2 de fevereiro.

Outra qualidade de Timberlake é que sempre tirou altos suspiros do público feminino com a sua beleza, que convenhamos, só melhora com o tempo. Até quando tinha cabelos loiros de anjinhos na época do ‘N Sync ele já chamava a atenção. Agora, que está chegando perto dos 40, não há uma pessoa que resista ao seu charme.

Por isso, para celebrar o aniversário do Príncipe do Pop, mostramos em nossa galeria a transformação de Timberlake ao longo de sua carreira. Uma coisa é certa: o tempo só faz bem para ele e nós aplaudimos.

Pitoco de gente, quanta fofura!

Pitoco de gente, quanta fofura!

Créditos: Divulgação

Nos tempos de Mickey Mouse Club

Nos tempos de Mickey Mouse Club

Créditos: Divulgação

Arrancando suspiros com 'N Sync.

Arrancando suspiros com ‘N Sync.

Créditos: Divulgação

A gente amava mesmo assim…

A gente amava mesmo assim…

Créditos: Divulgação

..e assim

..e assim

Créditos: Divulgação

Na época que namorou Britney Spears

Na época que namorou Britney Spears

Créditos: Divulgação

Ficando galã

Ficando galã

Créditos: Divulgação

Justin no Globo de Ouro 2007.

Justin no Globo de Ouro 2007.

Créditos: Divulgação

Essa marra que tu tira, qual é?

Essa marra que tu tira, qual é?

Créditos: Divulgação

Não olha assim não…

Não olha assim não…

Créditos: Divulgação

Lindeuso no Rock in Rio de 2017

Lindeuso no Rock in Rio de 2017

Créditos: Divulgação

Todo gatão

Todo gatão

Créditos: Divulgação

Ai, meu coração. Parabéns, Justin!

Ai, meu coração. Parabéns, Justin!

Créditos: Divulgação

Fonte: Vírgula UOL