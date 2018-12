Justin Timberlake confirma problemas nas cordas vocais e adia datas da turnê

Leia mais’Psicodelia nordestina foi totalmente vanguarda’, diz Jorge …Loiríssima, Joss Stone esbanja simpatia em show lotado em São …

Justin Timberlake confirmou que está com problemas nas cordas vocais e que os médicos sugeriram que ele fizesse repouso para se recuperar.

Assim, algumas datas da turnê Man of The Woods serão adiadas este mês. O cantor postou um comunicado em seu Instagram. “Ei, galera! Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar que tive que adiar uma porção de datas da turnê após ter machucado minhas cordas vocais”, escreveu.

“Minhas cordas vocais estão em recuperação, mas elas ainda não estão totalmente normais, então meus médicos me pediram para descansar a voz. Eles me pediram para ficar sem cantar até o próximo mês. Eu sinto muito. Eu quero estar de volta aos palcos e estou fazendo de tudo para estar lá rapidamente. Obrigado por entenderem. Tenho visto todas as suas postagens de apoio e amor. Espero voltar tão forte quanto antes. Mais coisas vindo nas datas reagendadas”, finalizou.

Fonte: Vírgula UOL