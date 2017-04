Justin Prentice, ator de ’13 Reasons Why’, pinta unhas com bandeira do Brasil por fãs

Justin Prentice, que vive Bryce na série 13 Reasons Why, recebeu reações fortes de algumas pessoas em suas redes sociais por conta das atitudes tomadas por seu personagem no seriado. Aparentemente, as pessoas não estavam conseguindo separar personagem e ator. Porém, ele recebeu muito amor dos fãs brasileiros e resolveu agradecer de uma maneira super fofa.

O ator gravou um vídeo e postou em sua conta oficial do Instagram em que agradece todo o apoio dos fãs, principalmente, dos brasileiros. “Obrigado pelas mensagens de apoio, por terem me defendido. Recebi várias mensagens do Brasil e isso é incrível, muito legal. Então, saudações ao Brasil. Eu vou dar um zoom para mostrar isso. Eu mesmo que fiz. Eu arrasei! É melhor eu ir agora!”, diz o ator ao mostrar as unhas pintadas com a bandeira do Brasil.

Confira:

Shout out to all of you. Y’all are amazing! #iusedafilter #worstjokeever Uma publicação compartilhada por @justin.prentice em Abr 11, 2017 às 4:20 PDT

Fonte: Vírgula UOL