Justin Bieber se nega a tirar foto com fã e atira o celular dele no chão

Bieber

Leia mais’Jesus salvou a minha vida’, diz Justin Bieber no InstagramTodo riscado: Justin Bieber gastou mais de cem horas fazendo …

Justin Bieber voltou a se envolver em uma polêmica com fãs. No final de semana, o cantor foi cercado por fãs e fotógrafos ao deixar um jogo de futebol com amigos, na Califórnia.

Bieber e fã

Um fã deu uma camiseta de presente para Bieber e tenta fazer uma foto com o ídolo. É aí que ele atira o celular do fã no chão. “Obrigado, quer de volta?”, ironiza sobre a camiseta.

Confira o vídeo:

Fan tries to get a selfie with Justin Bieber but he was rude throwing fan’s phone to the floor. pic.twitter.com/kpJOrnBRMy

— Music Mundial (@MusicMundial) 8 de abril de 2018

Fonte: Vírgula UOL