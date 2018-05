Justin Bieber promete deixar cabelo crescer até os pés

Justin Bieber

Justin Bieber está de férias desde que cancelou a turnê Purpose, em 2017. Porém, o cantor tem usado bastante as redes sociais para falar com os fãs.

Na última terça (29), o cantor afirmou que vai investir em uma mudança de visual. “Vou deixar meu cabelo crescer até o pé”, escreveu o músico nos Stories do Instagram.

Além disso, ele exibiu o bigode e se elogiou. “O cabelo comprido não importa e meu bigode é fabuloso”, brincou



Fonte: Vírgula UOL