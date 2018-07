Justin Bieber e Hailey Baldwin se acabam de dançar durante férias nas Bahamas

Bieber e Hailey

Leia maisAlexandre Pato tira foto ousada da namorada em viagem romântica …Após término com G-Eazy, Halsey chora ao cantar ‘Sorry’ em show …

Parece que o namoro de Justin Bieber e Hailey Baldwin voltou mais forte do que nunca. Os dois estão passando férias bem juntinhos e em clima super romântico nas Bahamas.

O casal foi flagrados por fãs ao dançarem juntinhos ao som de uma música bastante conhecida dos brasileiros: Danza Kuduro – sim, aquela do Oi, oi, oi.

Nas imagens, os dois acertam passos e animam o público ao improvisarem alguns passos de salsa. Fofos, né?

.@JustinBieber and @HaileyBaldwin show off their salsa skills while on vacation in the Bahamas pic.twitter.com/AORR19jqk4

— Pop Crave (@PopCraveNet) 8 de julho de 2018

Fonte: Vírgula UOL