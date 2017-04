Justin Bieber é acusado por ex-vizinhos de se envolver em racismo contra judeus

Justin Bieber está sendo acusado por um casal de ex-vizinhos de se envolver em um caso de racismo. Os dois são judeus e entraram com um processo contra Bieber para esclarecer o ocorrido. As informações são do TMZ.

De acordo com a publicação, Jeffrey e Suzanne Schwartz estão atrás de Bieber desde 2014, quando o cantor teria atirado ovos contra a mansão deles. Na época, o casal conseguiu uma indenização de US$ 80 mil para reparos em sua residência. Mesmo assim, Jeffrey afirma que Justin arruinou seu negócio de vendas de carros com toda a publicidade que atingiu o bairro após sua chegada.

Eles entraram com um processo alegando estresse emocional e perda de renda, mas agora resolveram adicionar a acusação de crimes de ódio entre as acusações. No texto, o advogado da família diz que “ameaçar um homem fisicamente enquanto o chama de ‘garotinho judeu’ e intimida-lo com ‘o que você fará a respeito, garotinho judeu?’ é um crime de ódio”.

Os advogados de Bieber chamaram as acusações de “absurdas”, uma vez que os Schwartz admitiram em um documento legal que os ataques racistas foram feitos por um segurança pessoal do músico e ele nunca teria dito tais palavras.

Fonte: Vírgula UOL