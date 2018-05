Justin Bieber demonstra apoio a Kanye West após comentário de escravidão

A vida não anda fácil pra Kanye West, mas pelo menos um apoiador ele tem. Depois de falar algumas barbaridades na semana passada, como a escravidão ter sido uma questão de escolha e o seu amor pelo presidente Trump, uma longa lista de celebridades deixou de segui-lo no Twitter — inclusive Justin Bieber.

Mas quanto à fidelidade do artista canadense, o rapper não precisa duvidar. Bieber postou na quinta (03) a seguinte mensagem em seu Instagram:

“Nossa missão é amar, não concordar sempre. Eu te amo, Kanye!”

E é claro que o Twitter reagiu rapidinho. A tag #JustinBieberIsOverParty (algo como “Festa porque o Justin Bieber Acabou”) subiu para os Trending Topics, mas a maior parte dos comentários defendiam o cantor, frisando a sua criação cristã, em que amar ao próximo é um dos mandamentos.

vocês são burros ou se fazem? antes de tudo aprendam a intepretar texto, mas tudo bem, eu explico para as madames. Simplificando; Justin disse no stories que não precisa concordar, mas a bíblia nos ensina a amar o próximo independente de tudo. #JustinBieberIsOverParty

— back to yasmin (@sobervivente) 3 de maio de 2018

E aí, o que você acha disso tudo?

Fonte: Vírgula UOL