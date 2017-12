Justiça penhora arrecadação dos ônibus do Rio para pagar salários atrasados

O plantão Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT1) determinou a penhora de toda arrecadação deste domingo (31) das empresas de ônibus da cidade do Rio para o pagamento de salários e benefícios atrasados de funcionários das companhias. A decisão foi tomada pelo desembargador Gustavo Tadeu Alkmim.

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Urbano (Sintraurb) diz que os funcionários de várias empresas de ônibus cariocas estão com salários atrasados e não receberam até agora o 13º salário.

Os trabalhadotres já haviam, inclusive, decidido fazer uma greve hoje. A paralisação, no entanto, fora suspensa por decisão do desembargador Evandro Pereira Valadão Lopes, também do plantão Judiciário.

Evandro Lopes considerou a realização da greve abusiva, pois foi marcada para ocorrer justamente durante a festa da virada de ano, quando milhões de pessoas se deslocam para Copacabana.

A Agência Brasil entrou em contato com a assessoria do RioÔnibus, o sindicato das empresas de ônibus do Rio de Janeiro, mas até a publicação desta reportagem não obteve resposta.

Fonte: Agência Brasil