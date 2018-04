Justiça ordena sequestro de casa e lancha usadas pelo tráfico no Rio

A Justiça do Rio determinou o sequestro de uma lancha e uma casa em Coroa Grande, Itaguaí, na região metropolitana do Rio, usadas para transportar e armazenar 232 quilogramas de pasta base de cocaína. A droga foi apreendida nessa casa pela Polícia Federal, no último dia 15 de março. No local, foram presos em flagrante Adailson da Silva dos Santos, Lúcio Valério da Silva e Leandro Tavares de Lemos. O pedido de sequestro foi feito pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).

De acordo com os promotores de Justiça, a embarcação era usada para trazer a droga por via marítima para a região metropolitana do Rio, através da Baía de Sepetiba. De Itaguaí, a droga era levada para abastecer os pontos de venda, ou por via marítima ou pelas estradas que cortam a região. Na casa onde ficava guardada a lancha, os traficantes mantinham material de construção em lugares visíveis aos vizinhos, para dar aparência que o local estaria em obras e para justificar a entrada e saída de veículos de carga.

Na operação do dia 15 de março, foram presos em flagrante Adailson da Silva dos Santos, Lúcio Valério da Silva e Leandro Tavares de Lemos. Após as investigações, foi identificado um quarto suspeito, Carlos Eduardo dos Santos Silva. Ele é o proprietário tanto da lancha quanto do imóvel. Os quatro tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça. O Ministério Público fluminense pede ainda a condenação dele por utilizar a propriedade para o tráfico de drogas. Carlos Eduardo está foragido.

Fonte: Agência Brasil