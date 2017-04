Justiça nega pedido de Mel B para recolher sex tape da posse do ex-marido

Mel B teve seu pedido de tentar recuperar sex tapes que estariam em posse de Stephen Belafonte, seu ex-marido, negado pela justiça nesta sexta-feira (7). A ex-Spice Girls tem medo que ele as divulgue.

De acordo com a revista People, a artista queria que o juiz lhe concedesse o direito de colher qualquer “mídia eletrônica em sua posse” que a retratasse em “uma situação sexual e/ou comprometedora”.

O pedido da cantora, porém, serviu para que a existência dos vídeos fossem comprovada. Tanto que a justiça decretou uma ordem de restrição temporária que já foi concedida e impede que Belafonte divulgue as sex tapes.

As imagens conteriam, segundo o TMZ, outros 20 parceiros em momentos distintos. Um deles seria um famoso apresentador de TV que não teve o nome divulgado e já teria até acionado seus advogados.

Além disso, Mel B afirma que o ex possui fotos de seu pai que faleceu recentemente e diversas lembranças da época de Spice Girls. Todos esses materiais estariam escondidos na casa de Lorraine Gilles, ex-babá do casal, que supostamente engravidou de Belafonte durante o casamento com a cantora, mas sofreu um aborto.

Mel disse que era obrigada a participar de ménages e constantemente agredida por Stephen. “Ele colou as duas mãos em seu pescoço, apertou e depois a jogou no chão. Ele batia para lembrar quem estava no comando”, diz ela no processo.

Fonte: Vírgula UOL