Justiça mantém decisão que proíbe filho de Pitanguy de dirigir

Os desembargadores da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio mantiveram a suspensão da habilitação para dirigir de Ivo Nascimento de Campos Pitanguy, filho do cirurgião plástico Ivo Pitanguy, falecido em 2016, aos 90 anos, de parada cardíaca.

A defesa pedia a absolvição do motorista, o que foi negado pelos magistrados. Em 2015, Ivo dirigia embriagado e em alta velocidade pela Gávea, zona sul do Rio, quando atropelou e matou o operário José Ferreira da Silva.

José trabalhava nas obras de expansão do Metrô. O atropelador acabou beneficiado com liberdade provisória após pagar fiança de R$ 100 mil e foi indiciado por homicídio doloso.

Na época do acidente, Ivo Pitanguy possuía 70 multas de trânsito e mais de 200 pontos na carteira, a maioria por dirigir embriagado.

