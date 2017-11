Justiça manda ex-bicheiro passar por exame com médico psiquiatra

A Justiça de Mato Grosso determinou que o ex-bicheiro João Arcanjo Ribeiro seja submetido a um exame criminológico com a presença de psiquiatra. Arcanjo está preso na Penitenciária Central do Estado (PCE) desde setembro deste ano após ser transferido de uma penitenciária de segurança máxima no Rio Grande do Norte. A determinação foi feita após a defesa do ex-bicheiro solicitar a progressão do regime prisional do detento.