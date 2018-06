Justiça determina bloqueio de R$ 2,8 milhões da conta de Anitta

(Foto: divulgação/ Anitta)

Nesta segunda, 4, a Justiça do Rio de Janeiro determinou o bloqueio de R$ 2,8 milhões da conta de Anitta. A ação faz parte do processo movido por sua ex-empresária Kamilla Fialho, sócia da companhia de empresariamento artístico K2L, que deixou o cargo na equipe da cantora em 2014.

A decisão foi da juíza Flávia de Almeida Viveiros de Castro, da 6ª Vara Cível do Fórum Regional da Barra da Tijuca. O processo contra Anitta é por danos morais e exige prestação de contas da cantora por não ter pago uma multa referente à rescisão de contrato.

A assessoria de imprensa de Anitta afirma que, segundo o advogado João Mestieri, que a representa, a juíza não pode julgar o caso por ter uma arguição de suspeição sob análise da 9ª Câmara Cível. “Enquanto a imparcialidade da juíza é analisada pelos desembargadores, deveria a Dra. Flávia de Almeida Viveiros de Castro se abster de atuar no processo, que encontra-se suspenso até que o tribunal decida a suspeição. Logo, a juíza não poderia ter decidido tal questão no momento”, diz em nota oficial.

A quantia ficará em uma conta judicial até que o processo envolvendo as duas partes seja julgado.

Anitta

Anitta é capa da revista ‘Marie Claire’

Créditos: Reprodução/Instagram

Fonte: Vírgula UOL