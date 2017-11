Justiça decreta prisão de suspeito de mandar matar personal trainer

A Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP) cumpre neste momento mandado de busca na casa do suspeito de mandar matar o personal trainer, Danilo Nascimento de Souza Campos, 28 anos, no dia 8 de novembro de 2017, no bairro Duque de Caxias.

O suspeito, Guilherme Dias de Miranda, teve o mandado de prisão temporária (30 dias), decretado pela 12ª Vara Criminal, Cuiabá, por ter encomendado a morte do personal. O suspeito é marido de uma aluna da academia, onde o personal era instrutor. A aluna teve ordem de busca para apreensão do celular dela, que foi entregue espontaneamente.

A delegada Alana Cardoso, que coordena a equipe de buscas, informou que a casa, localizada no Condomínio Rubi, na Rodovia Mario Andrezza, em Várzea Grande, foi encontrada vazia e com aparência de que fugiram recentemente. No registro do condomínio consta que o casal saiu às 10h47, desta terça-feira (14.11). Durante a permanencia dos policiais na residência, a mulher do mandante chegou no imóvel e apresentou o aparelho celular.

A delegada destacou que o suspeito é considerado foragido da Justiça. Conforme ela, o crime teve motivação passional.

O corpo do personal foi encontrado caído ao lado do carro, na Rua General Ramiro de Noronha. Testemunhas informaram que a vítima estacionou o carro e ao descer foi alvejada por tiros, efetuados pelo garupa de uma motocicleta, com dois homens, que posteriormente, seguiu em direção a Avenida Miguel Sutil.