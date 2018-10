Justiça decreta prisão de 15 milicianos que agem na zona oeste do Rio

O juiz Alexandre Abrahão Dias Teixeira, da 3ª Vara Criminal da Capital, decretou hoje (11) a prisão preventiva de 15 integrantes de uma milícia que atua na zona oeste do Rio. De acordo com as investigações, um dos acusados, Horácio Souza Carvalho, lidera o grupo conhecido como “Milícia do Bateau” ou “Bonde do Horácio”.

Neste processo, os réus respondem pelo crime de homicídio doloso, quando existe a intenção de matar. De acordo com os autos do processo, em dezembro de 2017, a quadrilha assassinou Alexandro de Lemos Esteves Braz, conhecido como “Corujinha”, integrante de outra facção.

Cumprindo ordens de Horácio, o grupo foi até uma área dominada pela milícia rival, desembarcou de cinco veículos, todos roubados, e, portando fuzis, começou a revistar quem circulava pelo local. Ao avistarem “Corujinha” numa moto, o renderam. De acordo com a decisão, um dos réus – Rodrigo Batos Morais, conhecido como “Digão”, atirou contra Alexandro.

O juiz Alexandre Abrahão escreveu na decisão, “o perfil violento dos denunciados e seus passados criminosos, todos retratados nas diversas anotações, apontam, de forma incontinenti, quão necessária é a prisão dos denunciados. Tal se dá como tentativa de pôr termo a guerra sangrenta e ilimitada na zona oeste carioca”.

Estão com a prisão preventiva decretada: Rodrigo Bastos Morais, vulgo “Digão”; Horácio Souza Carvalho; Wagner Beserra de Araújo; Raphael da Silva Nascimento, vulgo “Pezão”; Wagner Evaristo da Silva Junior, vulgo “Playboy”; Anderson Luiz dos Santos, vulgo “Dante”; Luiz Felipe Costa de Souza, vulgo “2p”; Thiago Amorim de Queiroz, vulgo “Ratão”; Alexandre Portugal da Cunha; Daniel Crichigno, vulgo “Buiú”; Edmilson Gomes Menezes, vulgo “Macaquinho”; Dhiogo de Oliveira Mingozzi; Mauricio Alves Assis; Jorge da Silva Santos Junior, vulgo “Janjão” e Leonardo Luccas Pereira, vulgo “Leleo“ ou “Leleco”.



Fonte: Agência Brasil