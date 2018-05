Justiça confirma condenação de ex-PMs por morte de adolescente no Rio

Desembargadores da 4ª Câmara Criminal do Rio de Janeiro confirmaram ontem (15) a condenação de dois ex-policiais militares pela morte do adolescente Matheus Alves dos Santos. Fábio Magalhães e Vinicius Lima são acusados de executar o rapaz no morro do Sumaré, na zona norte da cidade do Rio, em 2014.

Eles também são acusados de ocultar o cadáver e de tentar matar outro jovem, que se fingiu de morto depois de receber dois tiros.

O crime aconteceu em 11 de junho de 2014, depois que os policiais apreenderam os jovens no centro da cidade, por suspeita de furto, e os colocaram dentro de um carro da polícia. A apreensão foi capturada pela câmera interna da viatura policial. O GPS [Sistema de Posicionamento Global]do carro também confirmou o trajeto do carro entre o local da apreensão dos jovens e o local da execução.

O desembargador João Ziraldo Maia, que relatou o processo na segunda instância do Tribunal de Justiça, também considerou o depoimento da vítima sobrevivente e os laudos periciais. Ele destacou que os policiais escolheram um local ermo para dificultar o encontro das vítimas depois da execução.

Fonte: Agência Brasil