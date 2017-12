Justiça barra desfiliação do PSB

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, teve o pedido de desfiliação do PSB negado pelo juiz do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT), José Antônio Bezerra Filho, relator do pedido. A decisão foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico que circulou nesta terça-feira (5). Diante da posição, o parlamentar terá que esperar a janela partidária em março do próximo para deixar o PSB. Para sair antes, Botelho terá que liberado pelo atual presidente da sigla, o deputado federal Valtenir Pereira. No entanto, Pereira já declarou que não vai liberar os descontentes com o partido que possuem mandato. O imbróglio começou quando a direção nacional do partido destituiu o diretório estadual, que era presidido pelo deputado federal Fabio Garcia, e nomeou Valtenir como novo presidente. Os dissidentes do PSB receberam convites de vários partidos, mas as negociações estão mais avançadas com o DEM.