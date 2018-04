Justiça autoriza arrombamento de apartamento de João Gilberto

João Gilberto

Leia maisPai surpreende filha durante pedido de casamento e história …

A pedido da filha, Bebel Gilberto, a Justiça autorizou, na terça (3), o arrombamento do apartamento onde mora o cantor João Gilberto, no Leblon, Rio de Janeiro. O objetivo, segundo informou o Tribunal de Justiça do Estado, é “salvaguardar a saúde do cantor”.

Sua ex-mulher, Miúcha, mãe de Bebel, afirmou que o músico se recusa a fazer exames. e ir a médicos.

“Espero que não seja internado. A situação é difícil, ele é muito fechado, tem 86 anos e algumas questões de saúde. Está muito magrinho. A Bebel está tentando de tudo por ele. Todos queremos que o João se trate. Ele foge de médico como o diabo da cruz. Se a gente marcar, ele desmarca trinta vezes”, disse ao Estado de S. Paulo.

Miúcha disse também que João não perdeu a capacidade que o tornou ícone. “Ele está cantando e tocando lindamente. É impressionante, mesmo com a idade”, completou.

Em novembro, João foi interditado judicialmente por Bebel devido a problemas financeiros.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Artistas novos que você precisa ouvir agora – Luedji Luna

Créditos: Alile Onawale Dara

Juyè

Créditos: Reprodução/Facebook

Negro Léo

Créditos: Rafael Meliga

Drik Barbosa

Créditos: Thiago Teotônio

Xênia França

Créditos: Reprodução

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Geo

Créditos: Divulgação

Ana Chonps

Créditos: Reprodução/Facebook

Brisa Flow

Créditos: Divulgação

Ayrton Montarroyos

Créditos: Jonatas Marques

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Phillip Nutt

Créditos: Divulgação

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Luiza Lian

Créditos: Bruno Moya com a Filmes da Diaba

Supervão

Créditos: Divulgação

Ema Stoned

Créditos: Divulgação

Mahmundi

Créditos: Divulgação

Gloria Groove

Gloria Groove

Créditos: Divulgação

Souto MC

Créditos: Marcelo Martins

Bivolt

Créditos: Divulgação

Papisa

Créditos: Divulgação

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Rincon Sapiência

Créditos: Renato Stockler

Camila Garófalo

Créditos: Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Rakta

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Senzala Hi-Tech

Créditos: Bob Donask/Divulgação

Xenia França

Créditos: Tomas Arthuzzi/Divulgação

As Bahias e a Cozinha Mineira

Créditos: Divulgação

Russo Passapusso

Créditos: Divulgação

Carne Doce

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Linn da Quebrada

Créditos: Bianca Alcantara

Djonga

Créditos: Divulgação

niLL

niLL

Créditos: Divulgação

Baleia

Créditos: Bruno Mello/Divulgação

Nomade Orquestra

Créditos: Divulgação

Saulo Duarte

Créditos: José de Holanda/Divulgação

Lineker

Créditos: Gustavo Lemos/Reprodução/Facebook/Divulgação

Sabrina Malheiros

Créditos: Renata Ferro

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Liniker e os Caramelows

Créditos: Gabriel Quintão

Murilo Sá

Créditos: Luana Schwengber

Boogarins

Créditos: Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Larissa Isis/Divulgação

Tika

Tika

Créditos: Divulgação

Xenia França

Xenia França

Créditos: Thomas Artuzzi

Rincon Sapiência

Créditos: Divulgação

Rico Dalasam

Créditos: Divulgação

Ava Rocha

Créditos: Ana Alexadrino/Divulgação

Mulamba

Créditos: HAIstudioReprodução/Facebook/Divulgação

MC Carol

Créditos: Reprodução/Facebook

Bombay Groove

Créditos: Divulgação

Omulu

Créditos: Divulgação/Glaucia Mayer

FingerFingerrr

Créditos: Vivi Andreani/Divulgação

Raffa Moreira

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Ayrton Montarroyos

Ayrton Montarroyos

Créditos: Lucas Silvestre

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Raffa Moreira

Raffa veste moletom FERNVNDX Clothing

Créditos: LAB 8 Produções — com Rafael Fernando

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Jonas Sá

Créditos: Reprodução/Facebook

As Bahias e A Cozinha Mineira

Créditos: Reprodução/Facebook

Senzala Hi-Tech

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Alice Caymmi

Créditos: I Hate Flash/Divulgação

Leo Justi

Créditos: Reprodução/Facebook

Meno Del Picchia

Créditos: Divulgação

Zé Pi

Créditos: Jonas Tucci

Liniker e os Caramelows

Liniker faz sucesso na MPB atual

Créditos: Gabriel Quintão

Murilo Sá

Créditos: Cisco Vasques

Coruja BC1

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Rico Dalasam

Créditos: Gabriel Quintão

Banda Bike

Créditos: Gabriel Rolim/Divulgação

FingerFingerrr

Créditos: Vivi Andreani/Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Rafael Castro

Créditos: Juka Tavares e Thany Sanches

Xênia França

Xênia França

Créditos: Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Murilo Sá

Créditos: Cisco Vasques

Liniker e os Caramelows

Créditos: Gabriel Quintão

Alice Caymmi

Créditos: Jonas Tucci/Reprodução/Facebook

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Liniker e os Caramelows

Créditos: Gabriel Quintão

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Liniker

Créditos: Gabriel Quintão

Mulamba

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Rakta

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Divulgação

Mulamba

Créditos: Lucas Costa/Reprodução/Facebook/Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Lineker

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Lineker

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Xênia França

Xênia França

Créditos: Reprodução

Ava Rocha

Créditos: Ana Alexadrino/Divulgação

Mahmundi

Mahmundi

Créditos: Reprodução

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Xênia França

Créditos: Divulgação

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Camila Garófalo

Créditos: Vitor Jardim/Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Raffa Moreira

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Tássia Reis

Tássia Reis

Créditos: Reprodução/Facebook

Tássia Reis

Créditos: Reprodução/Facebook

Jéssica Fulganio

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

Alessandra Duarte

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

Elke Lamers

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

niLL

Créditos: David Santos

Geo

Créditos: Divulgação

niLL

Créditos: Divulgação

niLL

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

Souto MC

Créditos: Izabela Milita

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Luedji Luna

Luedji Luna

Créditos: Alile Onawale Dara

Juyè

Créditos: Reprodução/Facebook

Juyè

Créditos: Reprodução/Facebook

Artistas novos que você precisa ouvir agora – Luedji Luna

Créditos: Alile Onawale Dara

Juyè

Créditos: Reprodução/Facebook

Negro Léo

Créditos: Rafael Meliga

Drik Barbosa

Créditos: Thiago Teotônio

Xênia França

Créditos: Reprodução

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Geo

Créditos: Divulgação

Ana Chonps

Créditos: Reprodução/Facebook

Brisa Flow

Créditos: Divulgação

Ayrton Montarroyos

Créditos: Jonatas Marques

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Phillip Nutt

Créditos: Divulgação

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Luiza Lian

Créditos: Bruno Moya com a Filmes da Diaba

Supervão

Créditos: Divulgação

Ema Stoned

Créditos: Divulgação

Mahmundi

Créditos: Divulgação

Gloria Groove

Gloria Groove

Créditos: Divulgação

Souto MC

Créditos: Marcelo Martins

Bivolt

Créditos: Divulgação

Papisa

Créditos: Divulgação

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Rincon Sapiência

Créditos: Renato Stockler

Camila Garófalo

Créditos: Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Rakta

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Senzala Hi-Tech

Créditos: Bob Donask/Divulgação

Xenia França

Créditos: Tomas Arthuzzi/Divulgação

As Bahias e a Cozinha Mineira

Créditos: Divulgação

Russo Passapusso

Créditos: Divulgação

Carne Doce

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Linn da Quebrada

Créditos: Bianca Alcantara

Djonga

Créditos: Divulgação

niLL

niLL

Créditos: Divulgação

Baleia

Créditos: Bruno Mello/Divulgação

Nomade Orquestra

Créditos: Divulgação

Saulo Duarte

Créditos: José de Holanda/Divulgação

Lineker

Créditos: Gustavo Lemos/Reprodução/Facebook/Divulgação

Sabrina Malheiros

Créditos: Renata Ferro

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Liniker e os Caramelows

Créditos: Gabriel Quintão

Murilo Sá

Créditos: Luana Schwengber

Boogarins

Créditos: Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Larissa Isis/Divulgação

Tika

Tika

Créditos: Divulgação

Xenia França

Xenia França

Créditos: Thomas Artuzzi

Rincon Sapiência

Créditos: Divulgação

Rico Dalasam

Créditos: Divulgação

Ava Rocha

Créditos: Ana Alexadrino/Divulgação

Mulamba

Créditos: HAIstudioReprodução/Facebook/Divulgação

MC Carol

Créditos: Reprodução/Facebook

Bombay Groove

Créditos: Divulgação

Omulu

Créditos: Divulgação/Glaucia Mayer

FingerFingerrr

Créditos: Vivi Andreani/Divulgação

Raffa Moreira

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Ayrton Montarroyos

Ayrton Montarroyos

Créditos: Lucas Silvestre

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Raffa Moreira

Raffa veste moletom FERNVNDX Clothing

Créditos: LAB 8 Produções — com Rafael Fernando

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Jonas Sá

Créditos: Reprodução/Facebook

As Bahias e A Cozinha Mineira

Créditos: Reprodução/Facebook

Senzala Hi-Tech

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Alice Caymmi

Créditos: I Hate Flash/Divulgação

Leo Justi

Créditos: Reprodução/Facebook

Meno Del Picchia

Créditos: Divulgação

Zé Pi

Créditos: Jonas Tucci

Liniker e os Caramelows

Liniker faz sucesso na MPB atual

Créditos: Gabriel Quintão

Murilo Sá

Créditos: Cisco Vasques

Coruja BC1

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Rico Dalasam

Créditos: Gabriel Quintão

Banda Bike

Créditos: Gabriel Rolim/Divulgação

FingerFingerrr

Créditos: Vivi Andreani/Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Rafael Castro

Créditos: Juka Tavares e Thany Sanches

Xênia França

Xênia França

Créditos: Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Murilo Sá

Créditos: Cisco Vasques

Liniker e os Caramelows

Créditos: Gabriel Quintão

Alice Caymmi

Créditos: Jonas Tucci/Reprodução/Facebook

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Liniker e os Caramelows

Créditos: Gabriel Quintão

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Liniker

Créditos: Gabriel Quintão

Mulamba

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Rakta

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Divulgação

Mulamba

Créditos: Lucas Costa/Reprodução/Facebook/Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Lineker

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Lineker

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Xênia França

Xênia França

Créditos: Reprodução

Ava Rocha

Créditos: Ana Alexadrino/Divulgação

Mahmundi

Mahmundi

Créditos: Reprodução

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Xênia França

Créditos: Divulgação

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Camila Garófalo

Créditos: Vitor Jardim/Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Raffa Moreira

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Tássia Reis

Tássia Reis

Créditos: Reprodução/Facebook

Tássia Reis

Créditos: Reprodução/Facebook

Jéssica Fulganio

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

Alessandra Duarte

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

Elke Lamers

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

niLL

Créditos: David Santos

Geo

Créditos: Divulgação

niLL

Créditos: Divulgação

niLL

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

Souto MC

Créditos: Izabela Milita

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Luedji Luna

Luedji Luna

Créditos: Alile Onawale Dara

Juyè

Créditos: Reprodução/Facebook

Juyè

Créditos: Reprodução/Facebook

Mais galerias

Fatos marcantes da vida de Cazuza

Gorillaz em São Paulo

Depeche Mode no Allianz Parque, em SP

Mais galerias

Fatos marcantes da vida de Cazuza

Gorillaz em São Paulo

Depeche Mode no Allianz Parque, em SP

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-957230’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL