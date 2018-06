‘Jurassic Park’: veja por onde andam os atores 25 anos após lançamento

‘Jurassic Park’ é um clássico do cinema mundial. Lançando há 25 anos, em 1993, o longa revolucionou as técnicas de efeitos especiais para criar os dinossauros clonados.

No elenco, teve nomes de peso como Samuel L. Jackson, Sam Neill e Laura Dern. Mais de duas décadas depois, confira como estão hoje os atores que participaram da super produção.

Elenco de 'Jurassic Park' 25 anos depois

Sam Neill interpretou o paleontologista Dr. Alan Grant.

Créditos: Reprodução

Elenco de 'Jurassic Park' 25 anos depois

O ator participou de várias produções, como a série ‘The Tudors’.

Créditos: Reprodução

Elenco de 'Jurassic Park' 25 anos depois

Laura Dern interpretou Dr. Ellir Sattler.

Créditos: Reprodução

Elenco de 'Jurassic Park' 25 anos depois

A atriz esteve em produções como ‘Big Little Lies’ e ‘Star Wars’.

Créditos: Reprodução

Elenco de 'Jurassic Park' 25 anos depois

Jeff Goldblum interpretou Dr. Iam Malcolm.

Créditos: Reprodução

Elenco de 'Jurassic Park' 25 anos depois

O ator esteve no filme ‘Independende Day’ e em produções da Marvel.

Créditos: Reprodução

Elenco de 'Jurassic Park' 25 anos depois

Samuel L. Jackson interpretou Ray Arnold.

Créditos: Reprodução

Elenco de 'Jurassic Park' 25 anos depois

O ator é um dos mais aclamados de sua geração e está, em vários outros filmes, no elenco de ‘Os vingadores’.

Créditos: Reprodução

Elenco de 'Jurassic Park' 25 anos depois

BD Wong interpretou Henry Wu.

Créditos: Reprodução

Elenco de 'Jurassic Park' 25 anos depois

Ele atuou na sequência, em ‘Jurassic World’.

Créditos: Reprodução

Elenco de 'Jurassic Park' 25 anos depois

Wayne Knight interpretou Dennis Nedry.

Créditos: Reprodução

Elenco de 'Jurassic Park' 25 anos depois

O ator interpretou Newman na série ‘Seinfeld’ e também apareceu em ‘Narcos’.

Créditos: Reprodução

Elenco de 'Jurassic Park' 25 anos depois

Joseph Mazzello interpretou Tim Murphy.

Créditos: Reprodução

Elenco de 'Jurassic Park' 25 anos depois

O ator esteve em produções como ‘A Rede Social’.

Créditos: Reprodução

Elenco de 'Jurassic Park' 25 anos depois

Ariana Richards interpretou Lex.

Créditos: Reprodução

Elenco de 'Jurassic Park' 25 anos depois

A atriz também esteve no elenco da sequência ‘The Lost World: Jurassic Park’.

Créditos: Reprodução

Elenco de 'Jurassic Park' 25 anos depois

Fonte: Vírgula UOL