Junior Lima exibe filho de 8 meses ‘tocando piano’: ‘E o coração fica como?’

Que a família Lima nasceu para a música, não há dúvida nenhuma. E parece que Otto, o filhinho de 8 meses de Junior Lima, vai seguir os mesmos passos do pai e do avô.

Pelo Instagram, Junior postou uma foto com o baby no colo em que está ‘tocando piano’. Na legenda, o irmão de Sandy escreveu: ‘E o coração fica como?’, seguido de vários emojis de corações.

Para deixar o ‘momento família’ mais fofura ainda, o clique foi feito pela modelo Monica Benini, esposa de Junior. É muito amor! <3

Junior Lima completa 30 anos nesta sexta-feira (11). O músico está dedicando 2014 para projetos pessoais, investindo em sua paixão por fotografia e planejando seu casamento no final do ano. Mesmo assim, a música continua em suas veias, tocando nos projetos que criou

Fonte: Vírgula UOL