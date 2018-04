Júnior Lima: “Era chamado de viado e minha irmã a virgem do Brasil”

Júnior Lima

Júnior Lima participou de uma conversa com Rafinha Bastos, PC Siqueira e Cauê Moura no canal de Youtube Ilha de Barbados. O músico falou sobre a infância e relembrou algumas partes de sua carreira com a irmã, Sandy.

Júnior disse que desde sempre precisou enfrentar boatos na mídia. “Foi desde muito molequinho. Tudo tem seu lado bom e ruim, tinham sempre aquelas manchetes sensacionalistas. Comecei muito moleque, com 6 anos de idade, ia dar entrevista e sempre tinha um repórter mais malandrão, com uma maldade que nem eu e nem a minha irmã tínhamos”, disse.

“A gente pagou caro por isso muitas vezes. Estigmas. Eu era chamado de viado e a minha irmã era a virgem do Brasil, por causa de uma entrevista de vacilo, quando você não vê a maldade no que o cara está falando”, lembrou.

Fonte: Vírgula UOL