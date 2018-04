Junior Lima comemora aniversário com seu filho, o bebê Otto

Olha que gracinha.

Nesta quarta-feira, 11, Junior Lima completa 34 anos. Pra marcar a data, ele postou uma foto linda no Instagram. Na imagem, ele está segurando o seu filhinho. Otto ainda é um bebê. Ele tem apenas seis meses e é fruto do relacionamento de Junior com Monica Benini. Os dois estão casados desde 2014.

Veja:

Uma publicação compartilhada por Junior Lima (@junior_lima) em 11 de Abr, 2018 às 9:21 PDT

Fonte: Vírgula UOL