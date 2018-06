Jungmann sugere que intervenção no Rio seja prorrogada por mais um ano

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, sugeriu hoje (15) que a intervenção federal no Rio de Janeiro seja prorrogada por mais um ano, até o fim de 2019. O decreto legislativo aprovado pelo Congresso Nacional autorizou a União a intervir no Rio de Janeiro na área da segurança até o dia 31 de dezembro deste ano.

Segundo ele, é importante que o futuro governador e o próximo presidente da República avaliem a manutenção das forças federais no comando da segurança. “Dado o avanço que vai acontecer, eu acredito que o futuro governante do Rio de Janeiro agiria de bom senso se dispuser-se a prolongar pelo menos por mais um ano esta intervenção. Porque é o tempo necessário para que a gente possa concluir o legado. Se nós tivermos mais tempo, melhores resultados virão”, disse Jungmann.

Ele participou hoje, no Comando de Operações Navais, de palestra sobre o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, que inclui toda a costa marítima brasileira e também a Baía de Guanabara.

Mais tempo

Jungmann ressaltou que ainda não conversou com nenhum pré-candidato, nem à presidência nem ao governo, e destacou que uma ação deste tipo, que é uma decisão presidencial, só pode vir por solicitação do governador. “Eu tenho certeza de que esta reestruturação das polícias que é feita aqui pelas Forças Armadas está no bom caminho. Mas se você pensar que Medelin precisou de oito anos, Bogotá precisou de nove anos, Cidade Juarez precisou de cinco anos, evidentemente, eu entendo que, se não na total intensidade, pelo menos deveria continuar por mais algum tempo”, disse.

Perguntado se o novo prazo seria até o final de 2019, Jungmann lembrou que esta foi uma sugestão do governador Luiz Fernando Pezão, com a qual ele concordava. “Acho que vai apresentar resultados, os dados [da criminalidade] vão continuar caindo. Mas se você imaginar o grau de sucateamento a que chegou o sistema de segurança do Rio de Janeiro, a gente tem que dar mais tempo ao tempo, para reciclar, formar, qualificar, para equipar esse pessoal, para retreinar, para dar um senso de auto-estima a essa polícia”, frisou.

Jungmann lembrou que, de R$ 1,2 bilhão prometido pelo governo federal para a intervenção no estado, já foram licitados ou empenhados cerca de R$ 400 milhões. Ele comentou ainda que a nova legislação que dá uma parte dos recursos arrecadados com jogos à segurança pública representará, este ano R$ 800 milhões, e até 2022, R$ 4,3 bilhões.

Fonte: Agência Brasil