Jungmann oferece ajuda a Pernambuco para reforçar ações de segurança

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, conversou hoje (23), com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, sobre medidas de enfrentamento à violência e ao crime no estado. De acordo com a assessoria de Jungmann, o governo federal apoiará as propostas por meio de ações integradas em segurança pública.

Jugmann disse que vai repassar recursos de linha especial do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e verbas concessionais. Esses recursos são originários do orçamento permanente do Ministério da Segurança Pública e das loterias, mas a liberação depende ainda de uma medida provisória (MP) a ser editada.

O governador Paulo Câmara apresentou ao ministro o Programa de Ampliação do Controle da Criminalidade e da Prevenção Social do Estado de Pernambuco, que abrange projetos das áreas de segurança pública, prevenção social e ressocialização.

Os projetos incluem a aquisição de equipamentos, reforma de prédios, equipamentos de informática e ações de inteligência. O objetivo é que tais projetos contribuam para tornar mais rápidas as investigações e aumentar a segurança dos presídios.

Fonte: Agência Brasil