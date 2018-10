Jungmann diz que BNDES poderá financiar tecnologia de segurança

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, anunciou hoje (4) a participação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) na área de investimentos em tecnologia da segurança. Várias linhas de ação estão sendo desenvolvidas em conjunto pelas duas instituições, disse Jungmann à Agência Brasil, após encontro com o presidente do banco, Dyogo Oliveira, no 3º Comando Aéreo Regional.

Segundo o ministro, a primeira ação é uma linha de crédito de R$ 40 bilhões que foi aberta pelo BNDES para um período de cinco anos, incluindo o ano em curso. Duas chamadas públicas já foram realizadas, dentro desse pacote de recursos, uma das quais destinada à compra financiada de veículos, no valor de R$ 1 bilhão, para aquisição de 8 mil viaturas. Outra linha, de R$ 220 milhões, destina-se à aquisição de 120 mil coletes para dar segurança aos policiais no trabalho.

Outra possibilidade em estudo é contar com apoio do BNDES em investimentos na área de tecnologia de segurança. Raul Jungmann enumerou entre esses equipamentos, cada vez mais modernos e inovadores, câmeras e softwares que têm capacidade de fazer reconhecimento facial e de gestos das pessoas, além de análises, independentemente de contar com o fator humano.

Presídios

“Uma terceira linha de possibilidade que nós estamos trabalhando, e que, para nós, tem um imenso interesse, é exatamente a construção de presídios e penitenciárias, contando com o setor privado”. O ministro esclareceu, porém, que não se trata de dar ao setor privado o gerenciamento dessas unidades prisionais, mas que possa participar do processo de construção, a partir de uma modelagem feita pelo BNDES.

Para Jungmann, o setor privado poderia participar da construção de prisões semiabertas. “Porque você pegar a juventude e colocar no sistema fechado onde predominam as facções, é simplesmente entregar aquele que, muitas vezes, cometeu um delito que não é um delito de sangue, ou não tem antecedentes criminais, e colocar nas mãos de facções criminosas às quais jamais deixará de servir.”

O ministro destacou que o financiamento do BNDES à área da segurança pública vai beneficiar municípios em todo o Brasil, no sentido de produzir mais segurança. “É um desejo de todos nós. Todos os brasileiros e brasileiras querem mais sossego, tranquilidade e segurança.”

Infrações eleitorais

Apenas quatro infrações eleitorais foram registradas nesta quinta-feira (4), primeiro dia de operações para garantir o policiamento e a segurança no pleito deste ano.

De acordo com Jungmann, este número pode ter aumentado no decorrer do dia. “Como é um centro de comando e controle Integrado e nacional da segurança nas eleições, que vai funcionar 24 horas, é possível que ter outros números.”

O ministro informou ainda que o centro funcionará com policiais militares e civis, com a Guarda Municipal, com as polícias Federal e Rodoviária Federal, a Agência Brasileira de Inteligência, as Forças Armadas e a Justiça eleitoral. “Todos juntos estarão trabalhando lá, de hoje até o dia 8 e, depois, do dia 22 até o dia 28”.

Fonte: Agência Brasil