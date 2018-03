Juliana Paes admite que “manda nudes” e afirma: “Não estou morta”

Juliana Paes e Matheus Mazzafera

Juliana Paes foi a convidada famosa da vez no canal de Youtube de Matheus Mazzafera e confessou que manda nudes.

Os dois jogaram o jogo Quem É Mais Provável?, em que diversas situações são mencionadas e cada participante tem que levantar uma placa dizendo quem é mais provável que faça aquilo.

Uma das situações foi mandar nudes. Juliana, então, disparou: “Claro que eu mando. Não estou morta!”. Matheus pediu mais detalhes. “Não pode ser muito hardcore. Sempre penso que o celular pode ser roubado”, opinou.

Vale lembrar que Juliana Paes foi assaltada por homens armados quando ia para a Marquês de Sapucaí durante o Carnaval. Celulares foram roubados na ocasião.

Juliana Paes é casada há dez anos com Carlos Eduardo Baptista, com quem tem dois filhos Pedro, 7 anos, e Antônio, de 4 anos.

