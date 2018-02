Juíza dá 72 horas para governo explicar atraso no duodécimo do Tribunal de Justiça

A titular da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Popular de Cuiabá, juíza Célia Vidotti, estabeleceu o prazo de 72 horas para que o governo do Estado se manifeste sobre a ação civil pública ajuizada pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso (Sinjusmat) nesta terça-feira (30). Na ação, o Sinjusmat pede o bloqueio de R$ 250 milhões para o pagamento do duodécimo atrasado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

“Notifique-se o Estado de Mato Grosso, por seu procurador-geral, para que, no prazo de setenta e duas horas, manifeste sobre a liminar pleiteada pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário”, diz trecho da decisão.

O presidente do Sinjusmat, Rosenwal Rodrigues, argumenta que a ação foi necessário em função das declarações do presidente do TJ, desembargador Rui Ramos, de que o atraso no pagamento dos duodécimos pode levar o órgão a fechar Comarcas em Mato Grosso. “Além da situação das Comarcas, os servidores do Judiciário estão sendo prejudicados, pois não estão recebendo mais o salário dentro do mês”. O sindicalista acrescentou ainda, que o governador está cometendo crime de responsabilidade ao não repassar os duodécimos aos Poderes.

A diretoria do Sinjusmat também protocolou pedido de impeachment do governador Pedro Taques (PSDB) na Assembleia Legislativa, nesta quarta-feira (1).