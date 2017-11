Juiz determina entrega de documentos à Defesa Civil de obra de túnel na serra

O juiz titular da 4a Vara Cível de Petrópolis, Jorge Martins, determinou hoje (13) que a Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio (Concer) entregue imediatamente à Defesa Civil do município toda a documentação técnica referente à construção do túnel e de nova pista da subida da serra de Petrópolis.

A exigência é do Ministério Público Federal (MPF) em reunião ocorrida na última sexta-feira (10). Na decisão, o juiz deu prazo de 5 dias úteis à concessionária. Em caso de desobediência, haverá multa e busca e apreensão na Concer.

O prefeito de Petrópolis, Bernardo Rossi, disse que é “necessário saber a extensão dos danos, localização do traçado do túnel, suas dimensões e o grau de deterioramento da obra, abandonada há mais de 1 ano. Técnicos e peritos poderão, então, elaborar um laudo que indique o que deve ser feito em relação à estrada e às comunidades”.

A concessionária informou aos promotores de Justiça que contratou seis empresas de engenharia para realizar uma série de estudos no local. A concessionária disse também que vai trazer um equipamento importado para entrar no túnel, que está com uma das galerias tomadas pela água.

Fonte: Agência Brasil