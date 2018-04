‘Juba & Lula’ ganham filme após 30 anos do fim de ‘Armação Ilimitada’

(Foto: reprodução/ Instagram) Kadu Moliterno e André de Biase

Os atores Kadu Moliterno e André de Biase, que viveram os personagens Juba & Lula em Armação Ilimitada, voltarão a contracenar juntos interpretando os mesmos papeis de 30 anos atrás, quando a série terminou.

Só que desta vez não será na televisão que os dois vão atuar, e sim no cinema. O filme A Última Aventura de Juba & Lula tem estreia prevista para julho de 2019, informa a assessoria.

A novidade também foi compartilhada no Instagram do próprio Kadu.“Vem aí ‘A Última Aventura’ de Juba & Lula! O filme”, escreveu o ator em uma imagem ao lado de André de Biase.

Os anos oitenta estarão de volta!

(Foto: reprodução/ Instagram)

Armação Ilimitada

“Armação Ilimitada” (1985-1988) é até hoje o programa mais moderno da TV brasileira. Para entender por que, precisamos voltar no tempo…

Créditos: Memória Globo

Menino do Rio

Em 1981/82, o filme “Menino do Rio” foi um estouro nas bilheterias nacionais. Dirigido por Antônio Calmon, mostrava o universo do surf carioca e da nascente “geração saúde”

Créditos: Divulgação

Menino do Rio

O ator loiro e surfista na vida real André de Biase vivia Valente, que se envolvia com a patricinha (até no nome!) Patrícia (Cláudia Magno). A trilha sonora trazia os hits do rock e da new wave brasileira, com Lulu Santos, Rádio Táxi, Guilherme Arantes…

Créditos: Divulgação

Garota Dourada

O sucesso do filme gerou a continuação “Garota Dourada” (1983/84), também dirigida por Calmon. Biase retomava o personagem, e se envolvia com a misteriosa Bianca Byington

Créditos: Divulgação

Garota Dourada

O filme não repetiu o sucesso do primeiro, apesar da trilha com Ritchie, Marina Lima, Léo Jayme…

Créditos: Divulgação

Juba & Lula

Mas a semente estava plantada. Com o sucesso no cinema, André de Biase e o colega da TV Globo Kadu Moliterno tiveram a ideia de criar um seriado de TV com dois protagonistas aventureiros, envolvidos em esportes e com cenas de ação, na cola do enlatado americano “Magnum”. Nasciam assim Juba (Kadu) e Lula (Biase), sócios na firma Armação Ilimitada

Créditos: Divulgação

Juba & Lula

A Globo acatou a ideia, e juntou a dupla com uma equipe de criação formada pelo próprio Antônio Calmon, diretor dos dois filmes com Biase, além de Nelson Motta, Patrícia Travassos e Euclydes Marinho

Créditos: Divulgação

Zelda Scott

Mas faltava um molho à história dos dois amigos aventureiros. Solução: uma mulher, que seria disputada pelos dois. Assim nasceu Zelda Scott, a jornalista feminista e ousada vivida por Andrea Beltrão

Créditos: Reprodução

Armação Ilimitada

Andrea tinha atuado em “Garota Dourada” e acabara de estrear na Globo, na novela “Corpo a Corpo” (1984/85). Para viver Zelda, ela tosou os cabelos, lançando moda com o look radical dos anos 80

Créditos: Memória Globo

Trio

O núcleo central estava formado. Mas além do triângulo amoroso, faltavam mais alguns personagens…

Créditos: Memória Globo

Bacana

Surgiu assim o personagem Bacana, um menor abandonado que é “adotado” por Juba & Lula e passa a viver com essa inusitada família

Créditos: Memória Globo

Bacana

Para viver Bacana (que quase se chamou “Bagana” – gíria para ponta de cigarro de maconha), foi escalado Jonas Torres, então com 10 anos, que havia acabado de encarnar o filho de Lucélia Santos na novela “Vereda Tropical” (foto, 1984/85)

Créditos: Memória Globo

Ronalda Cristina

Outros personagens completavam o time fixo de “Armação”: a ninfomaníaca e comilona Ronalda Cristina (Catarina Abdalla), a melhor amiga de Zelda…

Créditos: Memória Globo

Chefe

O neurótico e transtornado Chefe (Francisco Milani), patrão de Zelda no jornal Correio do Crepúsculo…

Créditos: Divulgação

Black Boy

E a radialista/DJ Black Boy (Nara Gil, filha de Gilberto Gil), que estava sempre no estúdio comentando as cenas, misturando rap com locução de rádio, numa iniciativa totalmente inusitada na TV

Créditos: Reprodução

Armação Ilimitada

Para dirigir o programa, foi convocado Guel Arraes (de boné amarelo), que até então havia dirigido, ao lado de Jorge Fernando, novelas das 19h na Globo – novelas um tanto “modernas” e de ritmo ágil, como “Jogo da Vida” (1981/82), “Guerra dos Sexos” (1983/84) e “Vereda Tropical” (1984/85)

Créditos: Memória Globo

Armação Ilimitada

E assim, em 17 de maio de 1985, estreava “Armação Ilimitada”, dentro do programa “Sexta Nobre” da Globo

Créditos: Memória Globo

Armação Ilimitada

O sucesso foi imediato, e o seriado se transformou num hit da Globo, gerando moda e lançando tendências. De cara o programa foi saudado como a coisa mais moderna que a Globo já fizera

Créditos: Memória Globo

Ménage à Trois

Motivos para isso não faltavam: afinal, onde se vira na TV nacional um triângulo amoroso que era obviamente um trio assumido? Juba e Lula dividiam a mesma mulher e pronto, sem crises

Créditos: Memória Globo

Ménage à Trois

Essa relação a três era inspirada no filme “Jules e Jim”, clássico de François Truffaut, da Nouvelle Vague, de 1961

Créditos: Divulgação

Família

Essa “família” alternativa, que ainda por cima criava uma criança, provavelmente seria vetada nos dias atuais, com os conservadores e religiosos de plantão boicotando novelas e emissoras…

Créditos: Reprodução

Família

Juba, Lula e Bacana moravam num enorme depósito que funcionava como um loft. Zelda morava num apartamento, primeiro com o pai (Paulo José), depois com Ronalda Cristina

Créditos: Divulgação

Radicais

Outra inovação do seriado: a utilização dos esportes radicais, que antes mal apareciam na TV. Assim, “Armação” tinha motocross…

Créditos: Reprodução

Radicais

Surf, que era a principal motivação de Juba e Lula…

Créditos: Divulgação

Radicais

Asa delta / Vôo livre… (em praticamente todas as cenas os atores Biase e Kadu dispensavam o uso de dublês)

Créditos: Memória Globo

Radicais

E até paraquedismo, entre outros (na imagem, Jonas Torres no chroma key para “pular de pára-quedas” no episódio “Perdidos na Selva”)

Créditos: Memória Globo

Quadrinhos

Mais inovações: a explícita linguagem inspirada nas histórias em quadrinhos, com direito a balõezinhos e tudo

Créditos: Reprodução

Quadrinhos

Toda a linguagem da série misturava quadrinhos, desenhos animados, videoclipes, videogames e demais artes visuais pop, com destaque especial para o cinema, inspiração maior da série

Créditos: Reprodução

Quadrinhos

O personagem Chefe era um ótimo exemplo: em todas as cenas em que ele surgia, as situações eram levadas ao pé da letra

Créditos: Memória Globo

Quadrinhos

“Chefe, o senhor é um vampiro!”, dizia Zelda em sentido figurado – e pronto, o Chefe virava literalmente um chupador de sangue. Situações surrealistas eram a tônica no escritório do Chefe

Créditos: Divulgação

Desenhos Animados

Outros efeitos se inspiravam nas animações, como a barba gigante de Bacana no episódio “O Poderoso Sultão”

Créditos: Memória Globo

Desenhos Animados

Outro recurso das animações: os personagens de “Armação” se comunicavam constantemente com o público, falando direto para a câmera

Créditos: Reprodução

Desenhos Animados

Os exageros, gags visuais e recursos gráficos eram uma marca registrada do seriado, num estilo que daria origem a outros programas, como os humorísticos “TV Pirata” (1988/92) e “Casseta & Planeta Urgente” (1992/2010), além do “Programa Legal” (1991) e outros projetos de Guel Arraes com Regina Casé

Créditos: Memória Globo

Desenhos Animados

Novelas também beberam na fonte da “Armação” – basicamente todas as escritas por Carlos Lombardi para o horário das 19h devem muito ao seriado

Créditos: Divulgação

Pontas de Luxo

Outra marca da “Armação”: a cada episódio, astros da constelação pop global faziam participações especiais, como Christiane Torloni no episódio “Contatos Imediatos de 4º Grau”…

Créditos: Memória Globo

Pontas de Luxo

Jorge Fernando no episódio “O Caso Júnior Filho” (ele também dirigiu vários episódios da série)…

Créditos: Memória Globo

Pontas de Luxo

Patrícia Pillar vivendo a recatada Santinha no episódio “Verão de 87″…

Créditos: Memória Globo

Pontas de Luxo

Que também contou com Selma Egrei como uma espécie de sereia trash que enfeitiça Juba

Créditos: Memória Globo

Pontas de Luxo

Evandro Mesquita esteve em vários episódios, como “Perdidos na Selva”, onde viveu Poliana Jones

Créditos: Memória Globo

Pontas de Luxo

Léo Jayme atuou em “Uma Armação nas Estrelas”, episódio que satirizava “Star Wars”, filmes de ficção e até o “Xou da Xuxa”

Créditos: Divulgação

Pontas de Luxo

Mônica Torres apareceu no episódio “Vida de Tiete”, que satirizava o mundo do rock e seus ídolos

Créditos: Memória Globo

Pontas de Luxo

E que também tinha como convidados Scarlet Moon, Rosita Thomás Lopes e Miguel Falabella

Créditos: Memória Globo

Pontas de Luxo

Falabella vivia Télvis, um popstar esnobe e ridículo, em guerra com sua assessora Vera Cobra (Scarlet Moon)

Créditos: Memória Globo

Pontas de Luxo

Além desse episódio, Falabella também atuou em outro da Armação, “O Fantasma do Rock”, uma sátira do “Fantasma da Ópera”

Créditos: Divulgação

Trilha Sonora

O programa teve duas trilhas sonoras lançadas em disco: em 1985 e 1988 (foto)

Créditos: Reprodução

Armação Ilimitada

A direção de arte do programa também ajudou a fixar o estilo da série

Créditos: Divulgação

Armação Ilimitada

Figurinos, cenários e adereços faziam referência a filmes e obras clássicas da cultura pop

Créditos: Memória Globo

Armação Ilimitada

Esse liquidificador de cultura pop, com multi-referências, foi a grande herança deixada pelo programa. A série chegou a influenciar até novelas de TV, que se tornaram mais ágeis e menos “paradonas”

Créditos: Divulgação

Fase Final

“Armação” foi sucesso nos anos de 1985, 86 e 87. Em 88, o programa entrou em decadência. Nessa quarta e última temporada, poucos episódios foram produzidos. A fórmula tinha se desgastado

Créditos: Memória Globo

Fase Final

A equipe já estava envolvida em outros projetos, como o “TV Pirata”, comandado por Guel Arraes, e a “Armação” deixou de ser o foco

Créditos: Divulgação

Fase Final

Em clima de “salve-se quem puder”, Jonas Torres migrou para as novelas, onde atuou já adolescente. Depois, sumiu da TV e passou a ter carreira irregular – esteve em “Malhação” no fim dos anos 90, e acaba de atuar na novela “Império”

Créditos: Memória Globo

Fase Final

Andrea Beltrão fez carreira sólida em TV, teatro e cinema. Depois, migrou de vez para as sitcoms de humor: “A Grande Família” e “Tapas e Beijos”, ainda no ar

Créditos: Memória Globo

Fase Final

Kadu Moliterno e André de Biase criaram o programa juvenil “Juba & Lula” e lançaram até disco com a dupla cantando. Mas a onda tinha passado e a dupla se desfez. Kadu atuou em dezenas de novelas globais, e Biase atuou com mais frequência nas novelas da Record nos últimos anos

Créditos: Memória Globo

Armação Ilimitada

O programa saiu do ar no final de 88. Foi reprisado em diversas ocasiões pela Globo. Suas primeiras três temporadas foram reprisadas na íntegra em 2005, no canal Multishow, e mais recentemente no Canal Viva

Créditos: Divulgação

Armação Ilimitada

Um box com alguns episódios (cerca de 10, do total de 40 realizados) foi lançado em DVD em 2008. “Armação Ilimitada” ganhou, ainda em 1985, o prêmio Ondas de melhor série de TV, em Barcelona – o Ondas é considerado o Oscar da TV europeia

Créditos: Reprodução

Armação Ilimitada

Fonte: Vírgula UOL