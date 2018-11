Jovens têm experimentado maconha antes de álcool e tabaco, diz pesquisa

Por décadas, os adolescentes tinham um padrão de iniciação nas drogas, seguindo a ordem álcool, cigarro e maconha. Mas, segundo uma pesquisa da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, a maconha é agora a porta de entrada das drogas entre os jovens.

Segundo Katherine Keys, responsável pelo estudo, isso não significa que os jovens têm fumado mais maconha, mas sim que o consumo de bebidas alcoólicas e tabaco caiu consideravelmente nesta faixa etária.

O estudo analisou dados coletados por 40 anos em pesquisas sobre o assunto nos Estados Unidos. Em 1995, por exemplo, 75% das pessoas entre 14 e 17 anos fumaram cigarros antes de experimentarem maconha. Em 2016, apenas 40% dos adolescentes que já consumiram cannabis haviam fumado tabaco antes.

“Observamos uma queda drástica no uso de cigarro e álcool e esta tendência não foi vista no consumo de cannabis. Aliás, os jovens nunca consumiram tão poucas drogas lícitas”, explica Keys ao site The Verge.

