Jovens se disfarçam de “homem gigante” para tentar assistir ‘Pantera Negra’

Pode até parecer coisa de desenho animado, mas a gente jura que é vida real! Dois jovens de Carson, na Califórnia, acabaram virando assunto na internet por tentarem assistir ao filme Pantera Negra, no cinema, vestidos de homem gigante.

O objetivo dos dois rapazes era entrar na sala de cinema pagando por apenas um ingresso. Usando um logo sobretudo, um sentou no ombro do outro e viraram um homem super alto.

A gente nem precisa dizer que o funcionário da bilheteria não caiu nessa, né? Quando pediram uma entrada, o homem respondeu: “você precisa descer daí, cara”.

O plano dos dois deu errado, mas esse momento glorioso foi publicado no Twitter. Confira o vídeo:

Here’s the full video hahaha #BlackPanther pic.twitter.com/SFlJ7o9b3i

— Pillsbury (@stevelikescups) 17 de fevereiro de 2018

Fonte: Vírgula UOL