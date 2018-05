Jovem Pan erra feio em campanha contra a LGBTfobia; Pabllo Vittar é envolvida na polêmica

O dia 17 de maio é muito importante para a causa LGBT. Foi nessa data, 1990, que o “homossexualismo” foi retirado da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID), da Organização Mundial da Saúde (OMS). Manifestações contra a LGBTfobia estão dominando as mídias sociais, mas o foco da pauta mudou quando começou a se espalhar a campanha da Jovem Pan, organizada sob a tag #MinhaÚltimaMúsica.

A implicação é meio óbvia, né?

Querida @radiojovempan, não queremos escolher uma música antes de ser morto. A gente não quer é ser morto. É importante antes de tentar se aproveitar de uma causa, ter gente dela envolvido na sua empresa para ouvir antes de falar. #MinhaUltimaMusica é errado e aproveitador.

É claro que ninguém tá perdoando a falta de sensibilidade da campanha da rádio. Mas a polêmica se expandiu e acabou incluindo a cantora Pabllo Vittar. Em seu twitter oficial, a seguinte mensagem foi compartilhada:

Após ser extremamente criticada pelo posicionamento, Pabllo assumiu o seu Twitter e prestou esclarecimentos. Contou que tem uma equipe que cuida de suas mídias sociais e garantiu que quem postou aquilo não trabalharia mais com ela:

Gente do céu o que foi isso? Eu não escrevi isso não! Galera que mexe no meu Twitter que porra e essa? https://t.co/I379RhTBst

Jamais escreveria uma coisa dessas

pode ter certeza que quem fez isso não trabalha mais comigo, eu mais que ninguém sei o quão pesado e isso! Me desculpem por terem lido isso.

Mtt falta de noção mds

Ela também se manifestou em um vídeo do Instagram:

• @PablloVittar esclarecendo -mais uma vez- que NÃO foi ela que fez aquele tweet sobre a campanha -ridícula- de #MinhaÚltimaMúsica e sim uma pessoa de sua equipe. Ela também afirmou que a pessoa será demitida.

© @domineiomundo pic.twitter.com/vUSpBv84gz

